Северокорейский дрон залетел в беспилотную зону офиса президента Южной Кореи

Северокорейский дрон залетел в беспилотную зону Сеула, а южнокорейские ПВО не смогли его сбить. Сообщается, что БПЛА оказался в зоне, на расстоянии 3,7 км от офиса президента Республики Кореи.

Агентство Yonhap предполагает, что целью полета было фотографирование президентского офиса и местности вокруг него, в том числе близлежащие объекты безопасности. Сам инцидент произошел еще 26 декабря, но известно о нем стало только сейчас.

— [Дрон] быстро пролетел над северным краем [беспилотной] зоны, но не приближался к ключевым объектам безопасности, — рассказал один из южнокорейских чиновников на условиях анонимности.

Всего демаркационную линию на полуострове 26 декабря пересекли пять беспилотников, принадлежащих Северной Корее. Южнокорейское агентство сообщает, что эти инциденты вызвали много вопросов к работе системы ПВО, так как ни один из дронов не был сбит.

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Артем Гафаров