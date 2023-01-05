Почти всех раненных в Макеевке военнослужащих перевели на лечение в другие регионы

Фото: кадр из видео

Глава ДНР Денис Пушилин, замминистра обороны России Виктор Горемыкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетили находящихся в госпиталях этих регионов военнослужащих, пострадавших при обстреле Макеевки.

Пушилин заявил, что сейчас в госпитале ДНР находится три военнослужащих, все остальные переведены в Ростов, а далее в другие регионы России. Порядка 70 пострадавших бойцов переведут в госпитали Самарской области, рассказал Азаров.

Главы регионов и замминистра обороны также встретились с сослуживцами пострадавших, они выразили надежду на победное завершение СВО и месть после доукомплектования за погибших и раненых.

Напомним, накануне в Министерстве обороны России сообщили, что количество погибших в результате попадания украинских снарядов по пункту временной дислокации бойцов одной из военных частей в Макеевке увеличилось до 89. В ведомстве также рассказали, что обнаружить место расположения боевикам ВСУ удалось благодаря массовому использованию, вопреки запрету, мобильных телефонов. Виновных в трагедии должностных лиц пообещали привлечь к ответственности.

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Артем Гафаров