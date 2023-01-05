40% опрошенных россиян собираются делать ремонт в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Около 40% опрошенных россиян собираются в 2023 году заняться ремонтом своей квартиры или дома. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на данные опроса сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со Сберуслугами». В исследовании, проводимом в декабре прошлого года, приняли участие более 5 тыс. респондентов старше 18 лет.



41% опрошенных планируют сделать только косметический ремонт некоторых помещений, а 29% хотели бы обновить интерьер всех комнат. На капитальный ремонт всей квартиры или дома нацелены всего 18%, а 12% намерены капитально отремонтировать лишь некоторые помещения.



Фото: pixabay.com

Более трети россиян (36%) займутся ремонтом своими силами и руками — лишь 16% готовы полностью довериться профессиональным бригадам. Однако почти половина респондентов (48%) готова перепоручить рабочим только часть работ, а оставшуюся — сделать самостоятельно.

В среднем граждане России планируют потратить на ремонт порядка 820 тысяч рублей.

Отметим, что, по мнению опрошенных, капитальный ремонт обойдется в 2,3 млн рублей, а косметический — в 242 тыс. рублей. Большинство опрошенных (76%) планируют тратить на ремонт личные накопления, четверть россиян (24%) возьмут кредит и 13% попросят в долг у друзей или родственников.

66% россиян постоянно откладывают деньги, чтобы иметь «подушку безопасности». Исследование показало, что 45% опрошенных россиян копят деньги «про запас», 18% откладывают на покупку недвижимости, 9% — на отдых, 8% граждан копят деньги, чтобы в будущем приобрести автомобиль, столько же собираются вложить свои накопления в ремонт. Еще 7% сохраняют финансы с целью приобретения техники, 5% копят деньги на получение образования.



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Илина Хакимова