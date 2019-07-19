В домах татарстанцев установят почти 40 тысяч пожарных извещателей за 11,4 млн рублей

МЧС РТ разместило закупку на выполнение работ по монтажу автономных дымовых извещателей.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить 38 796 автономных дымовых извещателей. Сначала исполнителю предоставят 9 699 адресов для монтажа устройств. Список охватывает населенные пункты 45 районов Татарстана. После того как монтаж почти 10 тысяч дымовых извещателей будет завершен, подрядчику предоставят дополнительный список. По каждому конкретному адресу (квартира или дом) предполагается установка четырех пожарных извещателей. Максимальная цена контракта — 11 444 820 рублей. Финансирование осуществляется из бюджета Татарстана. Работы должны быть выполнены в течение месяца с момента заключения госконтракта. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

Напомним, ранее МЧС предупредило татарстанцев о мошенниках, продающих датчики по завышенным ценам.

