В России запустили систему поиска патентной информации

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой Роспатента Юрием Зубовым, который рассказал о новых направлениях работы службы, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

По словам Зубова, была открыта новая поисковая платформа, в которой собрано более 150 млн единиц российской и иностранной патентной информации, что позволяет всем желающим провести патентный поиск бесплатно.



Он также рассказал, что с апреля 2022 года начал работу Центр содействия опережающим технологиям, которым проведено уже более 100 экспертиз; осуществляется экспертно-аналитическая поддержка крупных научно-технологических проектов — от идеи до ее патентования, коммерциализации, постановки на учет и вывода на готовую продукцию.

Фото: government.ru

Глава Роспатента отметил, что сейчас по поручению правительства прорабатывается вопрос кредитования под залог интеллектуальной собственности.

Также совершенствуется и законодательная база: проводятся работы по предоставлению самозанятым прав регистрировать товарные знаки на себя. Зубов отметил, что компании уже сейчас могут зарегистрировать правовую охрану и поставить на учет свои разработки без дополнительной налоговой нагрузки.

Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов выразил недовольство недостаточным количеством патентов в республике — по его мнению, Татарстан не может называться инновационным регионом, когда как в федеральном объеме патентов его доля составляет 2%.

О том, в каком количестве и какие патенты на изобретения от татарстанских компаний проходят российских поверенных, действительно ли стало меньше заявок на регистрацию товарных знаков от иностранцев, какова ситуация с интеллектуальной собственностью в России в целом, а также о росте числа исков от западных правообладателей к торговцам символикой и атрибутикой в прямом эфире «Реальное время Live» рассказал Григорий Бусарев, патентный поверенный РФ, директор компании «Артпатент».

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Илина Хакимова