Владимир Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до 1 апреля организовать в режиме «одного окна» выдачу документов для льгот участникам СВО, получившим ранения, и семьям погибших. Об этом говорится на сайте Кремля.

— Правительству России совместно с высшими должностными лицами субъектов принять меры по организации в режиме «одного окна» получения лицами, участвовавшими в специальной военной операции, в том числе получившими увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также членами семей лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции, документов, необходимых для предоставления установленных законодательством прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций, — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Также сегодня Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных. В числе прочего семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время спецоперации на Украине выплатят по пять миллионов рублей. Для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов.



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Максим Кокунин