Россияне в ночь с 12 на 13 августа смогут наблюдать крупный метеорный поток Персеиды

Жители России в ночь с 12 на 13 августа смогут наблюдать крупный метеорный поток Персеиды. Каждый час в небе можно будет увидеть около сотни падающих звезд.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН в Петербурге Николай Железнов подчеркнул, что в этом году звездопад совпадает с полнолунием, поэтому наблюдать за потоком метеоров лучше всего в рассветные часы.

Звездный поток одинаково хорошо смогут увидеть все жители северного полушария планеты. Для того, чтобы найти метеорный поток в ночном небе, лучше всего ориентироваться на созвездие Кассиопеи, передает ТАСС.

Железнов зимой рассказывал, что на территории России будут наблюдаться частичное солнечное затмение 25 октября и полное лунное 8 ноября. А с 25 декабря по 7 января в вечернем небе можно будет рассмотреть почти все планеты одновременно.

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Татьяна Леухина