«КОС-Синтез» проведет тренировочный сбор в Стамбуле

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Ватерполисты «КОС-Синтез» накануне вечером отправились прямым рейсом из Казани в Стамбул, где с 3 по 8 января проведут тренировочное мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что под руководством главного тренера Реваза Чомахидзе и тренера Артура Фатахутдинова будут работать 16 ватерполистов основного состава: 14 полевых игроков и два вратаря.

В Стамбуле их ждут двухразовые тренировки в тренажерном зале и в бассейне, а также серия товарищеских игр с местным «Галатасараем» и «Энкой».

Фото: sintez-kazan.ru

Напомним, ватерпольный «КОС-Синтез» стал лучшей спортивной командой 2022 года в игровых видах спорта, клуб получил награду на церемонии «Спортсмен года 2022» в прошлый четверг.



Ватерполисты выиграли все турниры, в которых принимали участие: чемпионат России, Кубок России, Спартакиаду сильнейших.

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма в Казани спортивная общественность Республики Татарстан подвела итоги уходящего года. Спортсменов, тренеров, руководителей спортивных учреждений и деятелей в области спорта наградили в различных номинациях. Представители СК «Синтез» дважды поднимались на сцену — им вручили дипломы в двух престижных номинациях.

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Максим Кокунин