Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов из-за сильного тумана

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов уже третий день подряд. Причиной тому стал туман, накрывший Стамбул, сообщает «РИА Новости».

Также вчера вечером были отменены около 50 авиарейсов. По прогнозам метеорологов, погода в регионе улучшится лишь к 6 января.

Как рассказали в службе по осуществлению безопасного прохода судов в проливе Чанаккале (Дарданеллы), капитаны кораблей, которые должны были войти с юга, были предупреждены, что пролив закрыт для двустороннего транзита из-за ограниченной видимости.

Фото: flickr.com

Напомним, в ноябре сообщалось, что число проверяющих суда по зерновой сделке инспекторов планируют увеличить. Такая мера рассчитана на то, чтобы на входе в Босфорский пролив не было очередей. Это позволит увеличить время, необходимое для тщательного досмотра каждого судна.

Представители России, Турции, Украины и ООН заключили зерновую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

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Максим Кокунин