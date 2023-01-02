Володин считает, что 2023 год многое определит в развитии России и мира на десятилетия вперед

Наступивший 2023 год многое определит в развитии России и мира на десятилетия вперед, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.



— Наступивший год на основе единения наших граждан должен стать годом развития, годом общей победы. Нам всем необходимо более эффективно работать, каждому на своем участке, чтобы это стало возможным как можно быстрее, — написал он в своем telegram-канале в понедельник.

Он отметил, что в 2022 году произошли исторические события. В новом году будут видны результаты процессов, которые были запущены в прошлом:

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы вместе смогли противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась наша страна. Приняты судьбоносные решения президентом для обеспечения безопасности и защиты суверенитета Росси.

Володин поздравлял жителей России с наступающим Новым годом:

— Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье — счастье и благополучие, — написал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко