Вячеслав Володин: «Пусть 2023 год принесет нашей стране новые победы»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей России с наступающим Новым годом. Его слова приводит сайт Госдумы.
— Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье — счастье и благополучие, — написал он.
Также Володин пожелал россиянам «крепкого здоровья и всего самого доброго».
Напомним, с наступающим новым годом жителей республики поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
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