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Вячеслав Володин: «Пусть 2023 год принесет нашей стране новые победы»

10:12, 31.12.2022
Вячеслав Володин: «Пусть 2023 год принесет нашей стране новые победы»
Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей России с наступающим Новым годом. Его слова приводит сайт Госдумы.

— Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье — счастье и благополучие, — написал он.

Также Володин пожелал россиянам «крепкого здоровья и всего самого доброго».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, с наступающим новым годом жителей республики поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

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Айрат Назипов
Общество

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