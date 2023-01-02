Сегодня в Ватикане начнут прощаться с папой римским на покое Бенедиктом XVI

Прощание с Бенедиктом XVI начнется в 11 утра по московскому времени в Ватикане, тело его будет будет выставлено для прощания в соборе Святого Петра на протяжении трех дней. После пройдет заупокойная службы во главе с папой римским Франциском и похороны. Как пожелал сам Бенедикт XVI, его похоронят в крипте под алтарной частью собора, где изначально покоился его предшественник Иоанн Павел II (после его останки перенесли в верхнюю часть собора)

Йозеф Ратцингер, Бенедикт XVI умер 31 декабря. Емы было 95 лет. Папой он стал в 2005 году, а в 2013 году отказался от престола, став первым понтификом за последние 600 лет, пошедшим на такой шаг. Жил он все это время на на территории Ватикана.

Во всему миру должны пройти заупокойные мессы по Бенедикту, в частности, в Храме Воздвижения Святого Креста в Казани, где хранится чаша, подарок Ратцингера на освящение храма в 2008 году.

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