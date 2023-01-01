Вадим Шипачев признан лучшим нападающим декабря в КХЛ

Хоккеист казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев признан лучшим нападающим декабря в Континентальной хоккейной лиге. Он набрал 12 (1+11) очков в 10 матчах.

Вадим Шипачев становится лучшим нападающим седьмой раз в своей карьере, сообщает пресс-служба КХЛ. На его счету 35-летнего хоккеиста семь силовых приемов, четыре заблокированных броска и пять отборов шайбы.

Лучшим новичком КХЛ назвала Степана Никулина («Локомотив»), а лучшим защитником — Даниила Пыленкова («Северсталь»). Такого признания хоккеисты удостоились впервые в своей карьере. Лучшим вратарем во второй раз признан Василий Демченко («Авангард»).



Вадим Шипачев — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015 и 2017 года), чемпион Олимпийских Игр — 2018, серебряный призер ОИ-2022, чемпион мира (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2015), а также двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2016, 2017). За «Ак Барс» он играет с мая 2022 года — в казанский клуб он перешел из «Динамо».



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Татьяна Демина