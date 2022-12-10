Запасы магазинов Татарстана остались на «минимуме»

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Товарные запасы в магазинах Татарстана после достижения минимальной отметки в августе текущего года застыли на едином уровне. На протяжении уже трех месяцев их значение остается в пределах 63 миллиардов рублей, а процентное соотношение к тем же периодам прошлого года и вовсе застыло на единой отметке. Несмотря на это обеспеченность запасами к концу месяца постепенно начинает увеличиваться и приближаться к весенним значениям.



От максимального марта к минимальному августу

Товарные запасы в организациях розничной торговли Татарстана в октябре 2022 года достигли 63,4 миллиардов рублей. В сентябре они составляли 61,8 миллиардов рублей, в августе — 61 миллиард. Максимальной отметки это значение достигало в марте — 65,5 миллиардов рублей.

Относительно аналогичного периода прошлого года объем товарных запасов уменьшился на 6,8%. Такое же значение отмечалось в сентябре и августе, что свидетельствует о стабилизации ежемесячного количества товарных запасов. Последний раз данное значение отклонялось в июле, когда объем запасов достигал 62,3 миллиардов рублей — 98,5% (на 1,5% меньше) к соответствующему периоду 2021 года.

Также стоит отметить, что последний раз товарные запасы в организациях розничной торговли превышали прошлогодние значения в марте — на 7,9% больше, чем в том же месяце, но в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Обеспеченность запасами на конец месяца составляет 46 дней торговли (такое же число отмечалось в апреле этого года). Что касается прошлого месяца, то в сентябре их количество достигало 43, в августе — 41, в июне и июле — 43. Наибольшая обеспеченность запасами была в январе — 50 дней торговли, а в «максимальном» марте — 44.

Оборот розничной торговли на душу населения достиг 256 тысяч рублей

В Татарстане оборот розничной торговли за январь — октябрь 2022 года составил 997,3 миллиарда рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года он составил 97,6% (упал на 2,4%). При этом оборот розничной торговли за сам октябрь составил 103 миллиарда рублей. По отношению к сентябрю он упал на 0,3%, а по отношению к октябрю прошлого года — упал на 2,1%.

Большая часть из общей суммы оборота розничной торговли пришлась на непродовольственные товары — 535 миллиардов рублей, на пищевые продукты — 461,8 миллиардов рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стоит отметить, в сфере пищевой продукции, включая напитки и табачные изделия наблюдается рост оборота розничной торговли. Так, по отношению к январю — октябрю 2021 года он увеличился на 5%, к сентябрю — на 2,7%.

Оборот розничной торговли на душу населения за этот же период в республике составил 256 615 рублей.

В октябре оборот на 92,4% был сформирован торгующими организациям



С января по октябрь текущего года оборот розничной торговли на 92,4% (921 миллиард рублей) формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. При этом доля рынка в общем объеме составила 7,6% (76,2 миллиарда рублей).

Оборот торгующих организаций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упал на 2,9%. Вместе с этим оборот на розничных рынках и ярмарках увеличился на 4,6%. Стоит отметить, что незначительные изменения также произошли и в обороте относительно сентября этого года. Так, продажа товаров у организаций сократилась на 0,4%, а на рынках выросла на 0,9%.

Для сравнения: оборот розничной торговли в январе — октябре 2021 года был выше на 7,8%, чем в тот же период пандемийного 2020-го.



Фото: realnoevremya.ru (архив)



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Максим Кокунин