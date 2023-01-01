«Борщевой набор» в Татарстане за год подешевел больше чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане подешевел так называемый борщевой набор. Средняя цена на корзину, куда входит по 1 кг картофеля, свежей белокочанной капусты, моркови, репчатого лука и столовой свеклы снизилась на 35%.

В начале 2022 года покупка такого набора обошлась бы жителю Татарстана в среднем в 206,38 рубля. К концу декабря ценник упал до 133,93 рубля.

Килограмм картофеля подешевел с 44,19 до 27,8 рубля, капусты — с 52,42 до 18,73 рубля, столовой свеклы — с 43,97 до 29,03 рубля, а моркови — с 36,52 до 28,16 рубля. При этом лук в Татарстане подорожал с 29,28 до 30,21 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что за неделю с 19 по 26 декабря в Татарстане цены на продукты, входящие в так называемый борщевой набор, выросли. Подорожали репчатый лук (+3,09%), морковь (+3,01%), столовая свекла (+2,91%), картофель (+1,21%) и свежая белокочанная капуста (+0,31%)



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Татьяна Демина