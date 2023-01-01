Татарстанцев предупредили о метели, мокром снеге и сильном ветре 2 января

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью и днем в понедельник, 2 января, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается ухудшение погоды. В Гидрометцентре республики прогнозируют сильный снег, в том числе мокрый, и метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее.

Также синоптики предупреждают о тумане, гололеде и налипании мокрого снега. Ожидается ветер порывами до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На дорогах снежные заносы и каша, сильная гололедица, предупреждают в Гидрометцентре Татарстана.

Сегодня в республике облачная с прояснениями погода, снег, в том числе мокрый, местами сильный. В Гидрометцентре Татарстана также прогнозировали метели в отдельных районах и юго-восточный, южный ветер, порывы которого местами могут достигать 15 м/с.

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Татьяна Демина