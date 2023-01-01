Сегодня в Татарстане метель, мокрый снег и до +1 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воскресенье, 1 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем пройдет снег, в том числе мокрый, местами сильный.

В Гидрометцентре Татарстана прогнозируют от -4 до +1 градуса. В Казани ожидается от 0 до -2°С.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики предупреждают о метели в отдельных районах Татарстана и юго-восточном, южном ветре, порывы которого местами могут достигать 15 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы и каша.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до 2 января включительно ожидаются «значительные осадки», метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер, снежные заносы и каша на дорогах. Количество трехдневных осадков может превысить половину месячной нормы.



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Татьяна Демина