В поселке Волгоградской области обломки неизвестного объекта упали на два частных дома

Фото: скриншот видео

Глава Жирновского района Волгоградской области Александр Шевченко на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что при падении металлических обломков неизвестного объекта на окраине села Линево были повреждены два частных дома.

Ранее в Сети появилось видео падения объекта, а голос за кадром назвал его ракетой и беспилотником, на кадрах виден дым от пожара на месте падения.

— Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома, в результате падения никто не пострадал, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли приграничный поселок Попово-Лежачи в Глушковском районе. По его словам, населенный пункт оказался частично обесточенным.

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Максим Кокунин