За полгода в Татарстане подешевели бананы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за полгода подешевели бананы, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена упала на 13,4%.

На 26 декабря килограмм бананов в Татарстане стоил в среднем 88,66 рубля. За шесть месяцев до этого, на 24 июня, ценник достигал 102,37 руб./кг.

Стоит отметить, что с 19 по 26 декабря бананы в республике подорожали. Средняя цена выросла на 1,37%, или на 1,2 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Татарстане за неделю подорожали питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, вермишель и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Минимально выросли средние цены на говядину, полукопченую и вареную колбасу, мороженую неразделанную рыбу, сливочное и подсолнечное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов и пшено.



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Татьяна Демина