Ночью в Татарстане похолодает до -12 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ночь с 31 декабря на 1 января в Татарстане ожидается от -2 до -7 градусов, в восточных районах — до -12°С. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем 1 января в Татарстане температура воздуха составит от -4 до +1°С. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый, местами сильный.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие три дня ожидаются «значительные осадки», метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер, снежные заносы и каша на дорогах. С 31 декабря по 2 января количество осадков может превысить половину месячной нормы.



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Татьяна Демина