В январе запустят электрички между Набережными Челнами и Бугульмой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В январе 2023 года начнут курсировать пригородные поезда Бугульма — Кандры — Бугульма и Бугульма — Набережные Челны — Бугульма, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

С 9 января будут курсировать поезда:

№ 6790 Бугульма — Кандры: отправление со станции Бугульма в 08.01, прибытие на станцию Кандры в 12.10.

№ 6791 Кандры — Бугульма: отправление со станции Кандры в 15.27, прибытие на станцию Бугульма в 15.39.

№ 6792 Бугульма — Кандры: отправление со станции Бугульма в 17.26, прибытие на станцию Кандры в 21.35.

С 10 января назначается поезд № 6793 Кандры — Бугульма: отправление со станции Кандры в 06.59, прибытие на станцию Бугульма в 07.11. Поезда будут курсировать ежедневно по местному времени.

С 14 января по субботам и воскресеньям назначат пригородные поезда:

№ 6765/6766 Набережные Челны — Бугульма: отправление со станции Набережные Челны в 06.34, прибытие на станцию Бугульма в 11.23;

№ 6767/6768 Бугульма — Набережные Челны: отправление со станции Бугульма в 12.53, прибытие на станцию Набережные Челны в 17.20.

Также с 14 января изменится порядок курсирования пригородных поездов:

№ 6772 Светлое Озеро — Набережные Челны отправится со станции Светлое Озеро в 04.46, прибытие на станцию Набережные Челны в 06.19;

№ 6771 Набережные Челны — Светлое Озеро отправится со станции Набережные Челны в 17.45, прибытие на станцию Светлое Озеро в 19.21.

Пригородный поезд сообщением Канаш — Казань с 28 декабря останавливается на станции Свияжск.



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Маргарита Головатенко