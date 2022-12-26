На маршруте пригородного поезда сообщением Канаш — Казань появится новая остановка

Пригородный поезд сообщением Канаш-Казань будет останавливаться на станции Свияжск. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Изменения стартуют с 28 декабря. Электричка №6734 будет отправляться со станции Канаш в 20:46. На станции Свияжск состав остановится в 21:45. Прибытие на станцию Казань ожидается в 22:28.

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно узнать на сайте пригородной пассажирской компании.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, что в Татарстане с 28 октября для всех пригородных поездов сообщением Казань — Нижний Новгород — Казань ввели остановку на станции Вурнары в Чувашии.



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Айрат Назипов