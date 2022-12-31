Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом и напомнил о неотвратимости победы

Фото: кадр видео/телеканал «Звезда»

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом и поблагодарил их за мужество и героизм при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.



В обращении министр обороны напомнил военнослужащим о неотвратимости победы. Он отметил «серьезные испытания, изменившие привычный ход времени», которые принес 2022 год:

— Уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом. Благодарю вас всех за службу и верность присяге! — сказал он в обращении на телеканале «Звезда».

Шойгу пожелал «богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей» и «чистого неба». Он выразил благодарность медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса страны, строителям и волонтерам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей России с наступающим Новым годом:

— Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье — счастье и благополучие, — написал он.

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Маргарита Головатенко