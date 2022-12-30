В России подходит к концу формирование национальной системы высшего образования

Фото: Дмитрий Резнов (архив)/realnoevremya.ru

В Минобрнауки России сообщили, что подходят к завершению формирования национальной системы высшего образования, которая должна сменить Болонскую.



— Сейчас завершаем формирование национальной системы так, как мы ее понимаем. И что в большей степени отвечает национальным интересам, запросам, в первую очередь абитуриентов, их родителей, — цитирует ТАСС главу министерства Валерия Фалькова.

По его словам, планируется, что у абитуриентов будет больше возможностей при получении образования. Также речь идет о возможном сокращении сроков обучения в магистратуре с двух лет до одного года по таким направлениям, как IT, инженерное дело и некоторым другим.

— С другой, мы дадим большую свободу университетам, в том числе в определении сроков обучения, — сказал Фальков.



В начале июня замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы страны исключены из Болонского образовательного процесса. Глава ведомства Валерий Фальков называл эту систему «прожитым этапом». Он отмечал, что будущее за собственной, российской уникальной системой образования.

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Илина Хакимова