Из европейских лидеров Путин поздравил только главу Сербии и премьера Венгрии

Президент России Владимир Путин из всех действующих европейских лидеров поздравил с Новым годом только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин поздравлять с Новым годом президентов США и Франции, а также канцлера ФРГ, заявил:



— Нет, не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Отметим, что новогодние поздравления президент России направил главам Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Вьетнама, Индии, КНР, Кубы, Никарагуа, Сирии и Турции.

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Илина Хакимова