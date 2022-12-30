Нутрициолог: «Крабовый салат подойдет для диетического питания»

Калорийность традиционного крабового салата, которая составляет 200 ккал/100 г, можно снизить, заменив майонез сметаной или йогуртом, а рис — белокочанной капустой. Об этом RT рассказала нутрициолог Елена Свиридова.

Порция оливье, в свою очередь, содержит 210 ккал/100 г. По словам нутрициолога, благодаря овощам в составе салат богат витаминами и белками. При использовании диетического мяса птицы вместо колбасы блюдо станет и менее калорийным.

Приготовить блюда из яиц следует, если вы придерживаетесь строгой диеты. Такая еда вполне заменит жирную и тяжелую пищу.

— Яйца восполняют баланс белка и поддерживают мышцы в тонусе. Следить за количеством употребляемых яиц необходимо людям с повышенным холестерином. Также можно убирать желтки и оставлять только белки. На Новый год можно приготовить фаршированные яйца с авокадо, красной рыбой, икрой, голубым сыром, грибами, тунцом или ветчиной, — пояснила она.

Фото: pixabay.com

Также не стоит превышать суточную норму употребления мандаринов, напомнила эксперт. Она составляет четыре фрукта.

— Большее количество может привести к аллергической реакции. В период новогодних праздников учащаются случаи госпитализаций с аллергией на мандарины, выявленной впервые в жизни, — предостерегла Свиридова.

Напомним, во время новогодних застолий тяжелые тренировки могут нанести вред здоровью. При этом совсем отказываться от занятий спортом не стоит. Об этом сообщил мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

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Елизавета Пуншева