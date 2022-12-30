«Рано или поздно вернутся»: в Госдуме прокомментировали уход иностранных брендов

Ушедшие из России бренды рано или поздно вернуться на российский рынок. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Толмачев, сообщает РИА ФАН.

Он также подчеркнул, что несмотря на возврат иностранных брендов, не нужно откладывать в сторону запуски производств и отечественные разработки.

По мнению Толмачева, в вопросе о возврате иностранных брендов есть две грани. Так, депутат считает, что с одной стороны, из-за этого может вырасти уровень конкуренции, что может повлиять на улучшение качества товаров и услуг. С другой стороны, возврат брендов на российский рынок не является гарантом того, что в будущем такая ситуация не повторится вновь.

— Снова встречая марки на российском рынке, нам нужно помнить об их недавнем уходе и сделать вывод: это не благонадежные товарищи, на которых можно полагаться, надеяться, а «партнеры» — именно что в кавычках, — отметил Толмачев.

Фото: pixabay.com

Депутат выразил мнение, что возврат иностранных брендов связан с глобальным экономическим кризисом. Также он прокомментировал ситуацию с компанией Microsoft. Толмачев подчеркнул, что она из-за ухода с российского рынка потеряла 150 миллионов долларов.



— Уход с рынка подмочил репутацию Microsoft, но, несмотря ни на что, они решили вернуться — за деньгами. Но верить им, как мы верили раньше, нельзя. Мы выяснили на практике, что они приходят и уходят, а мы думай — будет работать телефон или нет, — сказал он.

Помимо этого, Толмачев заявил, что у России должны быть свои технические и интеллектуальные наработки. Чтобы аргументировать свою мыcль, он напомнил, что в России уже давно обсуждают идею о создании независимой, операционной системы. При этом депутат подчеркнул, что отечественный продукт должен быть качественным.

— Если возвращается Windows, это не значит, что тут же надо успокоиться и перестать развивать нашу «Аврору». Ни в коем случае. Наш товар должен быть конкурентным для зарубежных аналогов, даже качественнее. Мы придем к этому, если не будем останавливаться и сдаваться, — добавил депутат.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Толмачев также заявил, что подобными разработками должны заниматься как молодые сотрудники, так и опытные, которые имеют для работы все необходимые знания.

— Поскольку России нужны качественные, стабильно работающие, надежные продукты — как «железо», так и софт. И их вполне реально создать в текущих условиях, — заключил депутат.

Напомним, 28 декабря ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал ситуацию с возвратом Microsoft на российский рынок. Специалист отметил, что " в данный момент это невозможно».



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Антон Гаврилов