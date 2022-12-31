Эксперт рассказал о правилах использования фейерверков

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

При покупке фейерверков необходимо обратить внимание на приложенную к ним инструкцию — она должна быть на русском языке. Об этом и о других правилах использования пиротехники RT рассказал директор ООО «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев.

— На каждой упаковке должна быть надпись на русском языке с инструкцией по эксплуатации, хранению, а также с информацией о том, какие эффекты фейерверк производит. И обязательно каждое изделие должно иметь сертификат соответствия. По нашим правилам в продажу выпускаются только те изделия, которые прошли испытания и получили его, — отметил он.

Фейерверки подразделяются на классы опасности, которые означают минимальное расстояние, на котором должны находиться зрители, напомнил эксперт. Класс должен быть указан на каждом изделии — от 0,5 до 30 метров. Цена товара варьируется от нескольких рублей до нескольких десятков тысяч.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Некоторые люди могут наклониться над батареей салютов, а она выстреливает прямо в лицо... На каждом изделии есть фитиль, он всегда закрыт — нужно вскрыть, бумажку немного отогнуть. Лучше всего для поджига использовать турбозажигалки. Они не очень дорогие, надежные и при любой погоде нормально подожгут фейерверк, — объяснил Воробьев.

Напомним, власти Казани согласовали площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники. Всего их четыре.

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Елизавета Пуншева