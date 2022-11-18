В Татарстане количество проверок бизнеса сократилось в 15 раз

В Татарстане количество проверок бизнеса по состоянию на 1 ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось в 15 раз, сообщили в пресс-службе Минэкономики республики.



По состоянию на начало текущего месяца в регионе провели 2 223 проверок — из них 886 плановых и 1 337 внеплановых. Их число сократилось до 150 — 75 плановых и 75 внеплановых.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, правительство России ввело мораторий 10 марта, он продлится до конца текущего года для всех предприятий, три года — для предприятий IT-сферы. Предполагается, что решение снизит административную нагрузку и позволит бизнесу сконцентрировать усилия на своей деятельности.

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Маргарита Головатенко