Диетолог: «Стоит заменять майонез сметаной, йогуртом, оливковым маслом, лимонным соком»

Майонезные салаты — одни из самых вредных блюд на новогоднем столе. Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала RT, чего не стоит употреблять в праздники.

— Стоит заменять майонез сметаной, йогуртом, оливковым маслом, лимонным соком. Также я бы обратила внимание на пюре, но это строго индивидуально. Потому что у многих существует непереносимость лактозы: когда мы сдабриваем крахмальную картошку большим количеством масла и молока, все это может негативно сказаться на желудке, — отметила она.

Фото: pxhere.com

Кроме того, шпроты также наносят вред организму.

— Их часто подают на хлебе. Сама рыба не опасна — опасно то, что она в консервах, то есть она долгое время находится в консервированном виде. Там могут содержаться различные концентраты, которые увеличивают ее срок годности, различные Е-добавки, эмульгаторы, поэтому здесь тоже стоит быть аккуратными и употреблять свежую, самостоятельно приготовленную рыбу, — пояснила Писарева.

Еще одним вредным блюдом являются полуфабрикаты. Это связано с тем, что в них содержится маленькое количество полезных веществ.



Напомним, диетолог Ирина Пичугина рассказала, как сохранить фигуру во время новогоднего застолья. В первую очередь не стоит сбиваться с привычного режима питания. Не надо пропускать приемы пищи, рассчитывая на праздничный ужин.



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Елизавета Пуншева