Программы поддержки спроса на отечественные авто могут дополнительно профинансировать

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дополнительное финансирование могут получить программы поддержки спроса на отечественные автомобили, об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минпромторга.



В министерстве отметили, что программы стимулирования спроса позволяют отслеживать и анализировать ситуацию на рынке, в том числе по уровню спроса и доступности авто.

— В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года, — заявили в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Автомобильный рынок в 2022 году штормило, как и многие другие сферы бизнеса. Начиная с марта в России резко рухнули продажи, просело автокредитование, а большая часть брендов ушла, оставив в стране всего 14 автомобильных марок. Несмотря на это, есть и несколько положительных моментов — в их числе параллельный импорт, возобновление программы льготного автокредитования и усиление АвтоВАЗа. Ключевые события отрасли — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко