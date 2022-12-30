МВД рассматривает предложение освобождения водителей от ряда штрафов в непогоду

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

МВД России изучает предложение не штрафовать водителей автотранспорта в период аномальных погодных условий, сообщает ТАСС.



Соответствующее предложение ранее направил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова депутат Госдумы Василий Власов. Он отметил, что на протяжении нескольких недель во многих регионах идут непрерывные снегопады, которые еще будут продолжаться в предстоящие недели.

Из-за рекордных осадков у автомобилистов возникали проблемы с тем, чтобы соблюдать правила парковки и требования дорожной разметки. В связи с этим депутат посчитал целесообразным объявить «зимнюю амнистию» и предложил по данным нарушениям не штрафовать автомобилистов в непогоду.

Штрафы за неправильную парковку и за нарушения дорожной разметки штраф варьируется в среднем от 500 до 5 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В декабре Государственная дума приняла закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Документ закрепляет такие понятия, как «легковое такси», «заказ легкового такси», «служба заказа легкового такси» и так далее.

Согласно закону, под такси понимается легковой автомобиль, который используется для перевозок пассажиров и багажа на основании публичного договора фрахтования. Его заказ законодатели определили как «обращение, содержащее информацию о намерении заключить публичный договор фрахтования легкового такси».

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Маргарита Головатенко