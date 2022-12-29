Путин разрешил медицинское использование наркотических веществ в военных частях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который меняет порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД и федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба.

Отмечается, что изменения коснутся только тех частей, которые участвуют в военных или боевых действиях и вооруженных конфликтах, а также выполняют боевые задачи.

Фото: скриншот закона

Согласно закону, хранение, перевозка, отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ, а также их уничтожение в таких подразделениях осуществляются без лицензии.

Ранее Путин подписал указ, который предусматривает выплаты в размере 3 млн рублей командированным в новые регионы гражданским лицам в случае их ранения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В случае гибели гражданских лиц во время командировки их семьям выплатят 5 млн рублей.

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Илина Хакимова