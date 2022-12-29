В Татарстане за сутки зарегистрировали 72 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 72 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализирован 31 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 29 декабря в Татарстане зарегистрирован 193 141 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 190 296 человек, в том числе 138 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 009 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко