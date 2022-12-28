В Кремле прокомментировали «мирный план» по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «мирный план» по Украине не может существовать без учета вхождения в состав России четырех новых регионов. Его слова приводит RT.

— Не может существовать никакой «мирный план» Украины, который не учитывает сегодняшних реалий — с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов, — сказал он.

По его словам, никакой план, который не учитывает данные реалии, «не может претендовать на то, чтобы быть мирным».

Фото: wikipedia.org

Отметим, что американские СМИ писали о планах руководства Украины разработать план мирного урегулирования конфликта и представить свои идеи в феврале следующего года.

Ранее Песков рассказал, будет ли Россия идти на переговоры с Украиной на условиях Киева. Он отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась только на свои цели и на здравый смысл.

Айрат Назипов