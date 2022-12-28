Владимир Путин созвонился с президентом Кубы

Сегодня вечером президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества... Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства, — сказано в сообщении. Отмечается, что условлено активизировать контакты на различных уровнях.

Также президенты подтвердили готовность к последовательной реализации договоренностей по итогам визита президента Кубы в Россию от 19-22 ноября при должном учете пожеланий кубинской стороны.

Уточняется, что особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях.

Также Президент России поздравил главу Кубы Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы — Днем освобождения. Лидеры России и Кубы также обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.

11 декабря Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в канцелярии турецкого лидера. В ходе беседы обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также были даны оценки региональным вопросам, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом.



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Илина Хакимова