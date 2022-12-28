Лавров: США по дипканалам заявили, что не будут напрямую воевать с Россией

США с помощью дипломатических каналов заявили, что не хотят и не собираются напрямую вести войну с Россией, а также не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Сейчас мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что там [на Украине, — прим. ред.] будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию, — передает ТАСС слова Лаврова.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot, если США поставят их на Украину.

О том, что США включат в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, на прошлой неделе сообщила администрация Белого дома. В документе сказано, что украинских военных будут обучать управлению этой батареей «в третьей стране». Как полагают в США, это «займет некоторое время».



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Илина Хакимова