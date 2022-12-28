Татарстанцев предупредили о метели с ухудшением видимости в четверг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ухудшение погодных условий ожидается в Татарстане в четверг, 29 декабря, сообщили в Гидрометцентре республики.



Согласно прогнозу, на территории региона и в Казани ночью и днем ожидается метель, кратковременно с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.

Также днем местами возможен сильный снег, на дорогах образуются снежные заносы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 30 декабря, в большинстве районов республики пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -8 до -13 градусов, при прояснениях — до -16°С. Днем температура повысится до -1... -6 градусов.

В субботу, 31 декабря, в Татарстане пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят -1... -6 градусов, на востоке до -9°С. Днем потеплеет до -4... +1°С.

В новогоднюю ночь в Татарстане ожидается до +1°С. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый. Местами пройдет дождь.

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Маргарита Головатенко