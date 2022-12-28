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В Челнах могут закрыть онкологическое отделение горбольницы №2

11:45, 28.12.2022
В Челнах могут закрыть онкологическое отделение горбольницы №2
Фото: zdrav.tatar.ru

Онкологическое отделение в горбольнице №2 в Набережных Челнах могут ликвидировать, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники.

Еще в начале осени сотрудники переживали о будущем трудоустройстве. Структуру учреждения планируют ликвидировать за ненадобностью, поскольку считают, что мощностей нового онкодиспансера достаточно, указывает издание.

В отделении горбольницы №2 работает команда профессионалов, которая может выполнять в том числе сложные операции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В комментариях жители Челнов высказались о возможном решении категорически отрицательно. Горожане сомневаются, что новый онкодиспансер справится с потоком пациентов и указывают, что врачи, особенно такой специальности, всегда востребованы, а такое решение может привести к негативным последствиям и сказаться на здоровье жителей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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