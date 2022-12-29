Исследование: 6% казанцев хотят выздороветь к Новому году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Купить подарки родным и близким до Нового года планируют 14% казанцев. Еще 7% спешат до боя курантов нарядить елку, завершить ремонт и подготовиться к празднику. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Исследование показало, что 6% казанцев хотят выздороветь к празднику, 3% респондентов желают закончить обучение и просто отдохнуть. 2% опрошенных признались, что за несколько дней до Нового года собираются отдать долги, похудеть и устроить личную жизнь. Столько же респондентов признались, что мечтают предновогоднее время провести со своей семьей. Только 1% опрошенных перед Новым годом собираются сходить к врачу и парикмахеру, починить машину, дочитать книгу, получить водительское удостоверение, пройти обучающие курсы.

Фото: pxhere.com

Также в число опрошенных попали 5% казанцев, которые в качестве важных предновогодних дел назвали: сдачу экзаменов, завершение творческого проекта, подготовку статьи, фотосессию. Еще 18% граждан заявили, что уже завершили все предновогодние дела.

Кроме того, стало известно, что покупка подарков, праздничная уборка, похудение и украшение дома больше беспокоят женщин. Мужчины больше думают об окончании ремонта квартиры и авто.

Накануне выяснилось, что казанцы на 2023 год ставят профессиональные цели: 18% хотели бы повысить уровень дохода и подняться по карьерной лестнице.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов