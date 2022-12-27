Чуть меньше 200 млн рублей за 2022 год получила молодежь Татарстана в рамках грантовых конкурсов

Молодежь Татарстана получила порядка 193,8 млн рублей в рамках республиканских и федеральных грантовых конкурсов на реализацию своих проектов. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана.

Если говорить о грантовых конкурсах Минмола РТ, то на них было выделено 61,6 млн рублей.

50 млн рублей — это общий грантовый фонд конкурса среди муниципальных бюджетных учреждений молодежной политики РТ. Еще 7 млн рублей выделили на общий грантовый фонд конкурса среди физических лиц Татарстана. Оставшиеся 4,6 млн рублей ушли на общий грантовый фонд конкурса среди молодежных некоммерческих организаций республики.

Фото: minmol.tatarstan.ru (архив)

Напомним, в мае «Реальное время» писало, что молодежные проекты Татарстана выиграли более 33,5 млн рублей в рамках грантового конкурса Росмолодежи. Поддержку получили 42 инициативы от республики.

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Айрат Назипов