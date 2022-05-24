Молодежные проекты Татарстана выиграли более 33,5 млн рублей в конкурсе Росмолодежи

Молодежные проекты Татарстана выиграли более 33,5 млн рублей в рамках грантового конкурса Росмолодежи. Поддержку получили 42 инициативы от республики, сообщает Министерство по делам молодежи Татарстана.

В общей сложности на участие в конкурсе поступило свыше 14 тысяч заявок из 85 регионов России. Поддержку получили татарстанские проекты, поданные по номинациям «Создавай возможности», «Помни», «Двигай сообщества» и «Сохраняй природу».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как отмечают в Минмолодежи Татарстана, наибольшую поддержку среди республиканских инициатив получили: детский фестиваль уличной культуры «Extreme child», просветительский онлайн-курс «Школа лесных волонтеров», авиационно-космический фестиваль «На крыльях Победы» и другие.

В апреле вузы Татарстана выиграли 15,3 млн рублей на реализацию молодежных проектов. Например, Университет Иннополис получил 1,8 млн рублей на проведение индустриального межвузовского акселератора StartupHous Universities.

Диана Жиленкова