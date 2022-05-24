Молодежные проекты Татарстана выиграли более 33,5 млн рублей в конкурсе Росмолодежи
Молодежные проекты Татарстана выиграли более 33,5 млн рублей в рамках грантового конкурса Росмолодежи. Поддержку получили 42 инициативы от республики, сообщает Министерство по делам молодежи Татарстана.
В общей сложности на участие в конкурсе поступило свыше 14 тысяч заявок из 85 регионов России. Поддержку получили татарстанские проекты, поданные по номинациям «Создавай возможности», «Помни», «Двигай сообщества» и «Сохраняй природу».
Как отмечают в Минмолодежи Татарстана, наибольшую поддержку среди республиканских инициатив получили: детский фестиваль уличной культуры «Extreme child», просветительский онлайн-курс «Школа лесных волонтеров», авиационно-космический фестиваль «На крыльях Победы» и другие.
В апреле вузы Татарстана выиграли 15,3 млн рублей на реализацию молодежных проектов. Например, Университет Иннополис получил 1,8 млн рублей на проведение индустриального межвузовского акселератора StartupHous Universities.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым