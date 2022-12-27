В казанский зоопарк «Река Замбези» завезли новых зебр

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

В казанском зооботсаду «Река Замбези» появились новые обитатели — три зебры Чапмана. Самца Джанго привезли из зоопарка Дрездена, а самок Зик-Зик и Зак-Зак — из французского сафари-парка, рассказали в казанской мэрии.

Там отмечают, что переезд зебры перенесли хорошо и сейчас чувствуют себя отлично. На данный момент животные находятся на 30-дневном карантине. Годовалый Джанго пока живет отдельно от самок, которым 3 и 4 года.

К лету животных хотят объединить с другими зебрами зооботсада. В вольере животные будут соседствовать с антилопами личи, марабу и страусами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В рацион новых обитателей зоопарка входит сено, сушеные ивовые веники, мюсли и отруби со льном, морковь, свекла, яблоки.

Напомним, что год назад в этот же зоопарк привезли сомалийскую ослицу Белль. Ее доставили из французского города Туари.



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Айрат Назипов