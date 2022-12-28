Сегодня в Татарстане до -12 градусов

В среду, 28 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В Гидрометцентре республики также прогнозируют слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер.

Днем в Татарстане ожидается от -7 до -12 градусов. В Казани прогнозируется от -8 до -10°С, в Набережных Челнах — от -8 до -12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и тумане в отдельных районах Татарстана.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в новогоднюю ночь в республике потеплеет до +1°С. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый. Местами пройдет дождь.



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Татьяна Демина