КАМАЗ по итогам 2022 года выйдет на рекорд производства газомоторных автобусов

КАМАЗ по итогам 2022 года выпустит более 1,7 тысячи единиц газомоторной техники — 906 газомоторных автомобилей (включая 682 магистральных тягача поколения К4) и почти 800 автобусов на метане, сообщает пресс-служба предприятия.



В компании указали, что новые обстоятельства, связанные с западными санкциями, не оказали существенного влияния на производство газомоторной техники, но потребовали перепроектирования серийного модельного ряда ГМТ под доступную компонентную базу. Задачу удалось решить в кратчайшие сроки — производство ГМТ возобновилось уже с сентября.

Так, достигнув показателя почти в 800 произведенных в текущем году газомоторных автобусов, КАМАЗ выйдет на рекорд. В результате предприятие выбилось в лидеры российского рынка таких автобусов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

КАМАЗ в 2023—2025 годах поставит «Газпрому» 420 вахтовых автобусов и 80 передвижных мастерских нового модельного ряда. Большая часть машин будет произведена в газомоторном исполнении и адаптирована для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

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Маргарита Головатенко