Инвестиционный советник объяснил, как приумножить свои сбережения

В условиях жесткого санкционного давления свои сбережения можно приумножить, покупая валюту. Об этом рассказал инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Станислав Розинов, передает Daily Moscow.

Покупать валюту стоит, составляя при этом валютную корзину, чтобы не прогадать. Например, можно вложить 50% инвестиций в доллары, а по 25% — в евро и юани.

— Сейчас лучший инструмент для покупки доллара и евро — ближайшие фьючерсные контракты. Юани же можно купить непосредственно на валютном рынке, — объяснил он.

Кроме того, эксперт отметил ряд факторов, влияющих на экономическую ситуацию в России. К ним относятся постепенное восстановление импорта и возвращение сценария девальвации рубля, которое идет на пользу бюджету.

Напомним, эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что ближе к Новому году курс доллара может составить 64—65 рублей.



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Елизавета Пуншева