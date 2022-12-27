Главное о коронавирусе на 27 декабря: мобилизация медиков в КНР, в Германии заявили об окончании пандемии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 76 человек. Всего на 27 декабря в республике зарегистрировано 192 998 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 190 045 человек, за минувшие сутки — 107. Всего скончались 2 009 татарстанцев, последний раз о смерти от коронавируса сообщалось 26 декабря — умер один человек. Госпитализирован 31 человек.



По данным на 26 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 79 человек. Всего в республике было зарегистрировано 192 922 случая COVID-19. Кроме того, 116 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 189 938 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минздрав до 2024 года продлил временный порядок работы медучреждений

За последние сутки в России выявили 5 197 случаев коронавируса, выздоровели 7 692 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 774 824, а выздоровевших — до 21 176 667. Госпитализировали за сутки 1 262 человека. Умерли за сутки 59 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 393 492 человека.



Сквер, расположенный рядом с Клинической инфекционной больницей имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге, назвали Садом милосердия. Такое название объекту дали для того, чтобы почтить память медиков, погибших во время пандемии COVID-19. В пресс-службе городской администрации также рассказали, что Петербург стал одним из первых городов, в которых решили увековечить память о погибших медиках. Также в городе установили памятник «Печальный ангел». Монумент разместили рядом с Первым медицинским университетом имени И.П. Павлова. Скульптура также посвящена врачам.

В Минздраве России до 1 января 2024 года продлили временный порядок работы медицинских учреждений с целью реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19. Также еще год будет активна горячая линия о вакцинации. Помимо прочего, медучреждения могут быть перепрофилированы под оказание помощи пациентам с коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

КНР смягчит ограничения для въезжающих в страну

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 657 665 166 раз, 6 679 996 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 384 972). На второй строчке — Индия (44 678 683), на третьей — Франция (39 363 485), на четвертой — Германия (37 211 978), на пятой — Бразилия (36 190 389).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 090 218). За ними следуют Бразилия (692 969), Индия (530 696), Россия (385 513, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 021).



За время пандемии была сделана 13 105 628 471 инъекция вакцины против коронавируса.

В провинции Хайнань приняли максимальные меры защиты для здоровья населения. Это связано с тем, что COVID-19 быстро распространился по всем регионам КНР за последние несколько недель. Как сообщила газета «Хайнань жибао», региональный комитет по вопросам здравоохранения и другие компетентные ведомства Хайнаня совместно организовали стабильные поставки всех необходимых медикаментов. В число принятых мер также вошла мобилизация профессиональных медиков для оказания своевременной помощи заболевшим.

Ряд стран, включая Нидерланды, США, Швецию, Великобританию и Францию, столкнулись с сильным всплеском респираторных заболеваний, включая COVID-19. Эксперт по детским болезням Всемирной организации здравоохранения Уилсон Уэр подчеркнул, что особенно сильно вирусы распространяются среди детей. По мнению специалиста, причина резкого роста заболеваний заключается в отсутствии иммунитета у некоторых детей, либо изменениях, которые затронули болезнетворные вирусы.

Фото: realnoevremya.ru

Китай смягчит карантинные ограничения для въезжающих в страну. Как сообщает Центральное телевидение Китая, теперь лица, прибывающие в КНР, должны будут сделать ПЦР-тестирование на COVID-19 за 2 дня до отъезда. При отрицательном результате теста граждане смогут въехать в Китай. Для этого будет не нужно запрашивать код здоровья в посольстве или в консульстве при заполнении таможенной декларации о состоянии здоровья.

В Германии закончилась пандемия коронавируса, считает руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charite Кристиан Дростен. Специалист заявил, что после нынешней зимы иммунитет населения станет достаточно крепким для того, чтобы не позволить вирусу распространиться летом. Также он затронул тему массовой вакцинации населения в Германии и Европе. Дростен назвал ее решающим фактором улучшения эпидемической ситуации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства решило с 6 января 2023 года прекратить публиковать данные о коэффициенте распространения COVID-19 в стране. В ведомстве такое решение объяснили тем, что благодаря вакцинации и улучшению методов лечения отпала необходимость в публикации коэффициента.

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Антон Гаврилов