В Татарстане в конце 2023 года заработает логистический центр за 20 млрд рублей

В Татарстане ведутся разработки мастер-плана и проектирования для для строительства логистического центра контейнерных перевозок в Тукаевском районе, оформляется земельный участок. Об этом РБК рассказал гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Известно, что стройка начнется в 2023 году, и уже в конце года логистический центр, по планам, начнет работу.

Планируется построить контейнерную площадку, кросс-докинговые мощности, установить необходимое оборудование. Гендиректор также отметил, что рядом имеется железная дорога.

Объем инвестиций составит, по словам Шагивалеева, 20 млрд рублей. Помимо средств ОЭЗ планируется привлечь и другие средства.



— Мы работаем с целым рядом банков. В этом году мы получили несколько кредитов ВТБ — 51 млрд рублей на развитие инфраструктуры. Этот проект тоже очень понятный, и он не остается без финансирования. Тем более, сейчас в жизни нашей страны наступает такая эпоха, когда деньги перестают быть ограничителем. Ограничители — это талант и энергия людей, технологии, — сказал гендиректор ОЭЗ.



Фото: flickr.com

Он также отметил, что логистический центр будет предназначен и для экспорта полимеров в Китай — «логистические отоки в нашей стране перезагружаются. Если раньше грузы шли вагонами в Европу, то теперь — контейнерами в Китай. Необходимо подготовить инфраструктуру. Для «Алабуги» контейнерные площадки, контейнерный бизнес одна из важных частей нашей инфраструктуры, сервиса».

Вице-премьер, глава минпромторга Татарстана Олег Коробченко положительно оценил проект строительства логистического центра для контейнерных перевозок. Он подчеркнул, что в республике производится товаров почти на 4,8 трлн рублей и их нужно распространить по всему миру, а самый удобный вид транспортировки — это контейнеры.

В сентябре в республику прибыл первый контейнерный поезд Fesco Kazan Shuttle в из Владивостока в Казань согласно договоренностям республиканского правительства с транспортной группой Fesco. В составе первого поезда доставили 85 контейнеров общим весом свыше 1,2 тыс. тонн с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Илина Хакимова