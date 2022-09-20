Первый контейнерный поезд Fesco прибыл в Казань

Первый контейнерный поезд Fesco Kazan Shuttle в понедельник прибыл из Владивостока в Казань согласно договоренностям республиканского правительства с транспортной группой Fesco, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана.



В составе первого поезда в Казань доставили 85 контейнеров общим весом свыше 1,2 тыс. тонн с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Fesco Kazan Shuttle будет отправляться дважды в месяц, сейчас идет работа над увеличением частоты минимум до раза в неделю.

— Первый поезд положил начало регулярным контейнерным перевозкам, которые свяжут Татарстан с рынками стран Юго-Восточной Азии, куда стремительно перемещается глобальный центр деловой активности, — прокомментировал бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

Фото: ombudsmanbiz.tatarstan.ru

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров группы компаний «Дело» Сергеем Шишкаревым. По итогам встречи стороны договорились подготовить проект соглашения о сотрудничестве в сфере организации контейнерных перевозок. Кроме того, решено создать совместную рабочую группу по рассмотрению целесообразности инвестиционной деятельности в ОЭЗ «Алабуга» и развития мультимодальных контейнерных перевозок.

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Маргарита Головатенко