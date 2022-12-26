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СМИ: армия Сербия перебросила гаубицы к границе с Косово

22:59, 26.12.2022
СМИ: армия Сербия перебросила гаубицы к границе с Косово
Фото: pixabay.com

Сербская армия перебросила гаубицы к границе с самопровозглашённым Косовом. Об этом сообщает телеканал N1.

По данным СМИ, в двух километрах от КПП «Яринье», расположенного между центральной Сербией и Косово находится как минимум шесть гаубиц. Также на месте были замечены представители военной полиции страны.

Как отмечает корреспондент канала, в прошлом году ситуация была идентичной. Бронетехника стояла в том же месте, а над территорией кружили военные самолеты.

Фото: pixabay.com

За последние недели ситуация в этом районе стала напряженной, из-за чего Косово и Сербия оказались на грани конфликта.

14 декабря стало известно, что президент самопровозглашенной республики Косово подписал заявку на вступление в ЕС. Напомним, Россия, как и ряд государств, не признает Косово и считает его территорией Сербии.

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Айрат Назипов
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